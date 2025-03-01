Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 26. haftasında evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Emrecan Terzi, Necip Uysal, Paulista ve Zaynutdinov maçta forma giyemeyecek. Kayserispor'da ise Uzodimma, Mehmet Eray Özbek, Arif Kocaman ve Jeanvier'in sakatlıkları bulunuyor. Peki, Beşiktaş’ta Kayserispor maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve cezalılar kimler? İşte Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /7 Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor.



2 /7 Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Beşiktaş ligde oynadığı son üç maçı kazandı.



3 /7 Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor. Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.



4 /7 BEŞİKTAŞ’TA 3 OYUNCU CEZA SINIRINDA Beşiktaş'ta üç oyuncu, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.



5 /7 Bu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 27. haftada Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek.



6 /7 BEŞİKTAŞ’TA SAKAT VE CEZALILAR KİMLER?

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Emrecan Terzi, Necip Uysal, Paulista ve Zaynutdinov maçta forma giyemeyecek. Kayserispor'da ise Uzodimma, Mehmet Eray Özbek, Arif Kocaman ve Jeanvier'in sakatlıkları bulunuyor.

