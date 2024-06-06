Beşiktaş Leandro Andrade'nin menajeriyle anlaştı

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aldığı ifade edilen yıldız futbolcuda sona geldi. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.
Siyah-beyazlılar, Van Bronckhorst'un gelişiyle transfer çalışmalarında da gaza bastı.
Kara Kartal'ın listesinde, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Leandro Andrade vardı.
Portekiz basınından A Bola, siyah-beyazlıların transferde sona geldiğini duyurdu.
Beşiktaş'ın, oyuncunun menajeriyle anlaştığı ifade edilirken Andrade'nin kulübü Karabağ'ın, yıldız isme izin vermemesi halinde serbest kalma maddesinin devreye sokulacağı bildirildi.
Azerbaycan temsilcisi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcunun, serbest kalma bedelinin ise 4 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Leandro Andrade kimdir?
24 Eylül 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Sporting altyapısında başladı.
Sırasıyla Olhanense, Fatima, Cherno More ve Karabağ formaları giydi. Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan Andrade'nin güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro...