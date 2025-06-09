Beşiktaş, Semih için gelen teklifi reddetti!

Beşiktaş’ın 19 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin radarında olmaya devam ediyor. Hollanda Eredivisie’de 2024-25 sezonunu dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan FC Utrecht, Semih için resmi bir teklif sundu. Ancak, Utrecht’in satın alma opsiyonlu kiralama önerisi, Beşiktaş yönetimi tarafından “beklentilerin çok altında” bulunarak geri çevrildi.

1 /5 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a son olarak Hollanda'nın Utrecht ekibi talip oldu. Hollanda Ligi'nde geride kalan sezonu 4. bitiren ve Avrupa Ligi vizesi alan Utrecht, genç golcü için resmi teklifte bulundu.

2 /5 Ancak siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini beklentilerinin çok altında olduğunu gerekçe göstererek geri çevirdi.



3 /5 Hollanda ekibinin Semih Kılıçsoy'a ilgisinin devam ettiği aktarılırken teklife yapılacak revize için bekleyiş sürüyor. Görüşmeleri takip eden Semih Kılıçsoy'un da Beşiktaş'ın gelen tekliflere göre vereceği kararı beklediği öğrenildi.



4 /5 Genç forvet, Beşiktaş'ın da menfaatine uyacak bir teklifin gelmesi halinde oynayabileceği bir Avrupa ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

