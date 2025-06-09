Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş, Semih için gelen teklifi reddetti!

Beşiktaş, Semih için gelen teklifi reddetti!

15:419/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş’ın 19 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin radarında olmaya devam ediyor. Hollanda Eredivisie’de 2024-25 sezonunu dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan FC Utrecht, Semih için resmi bir teklif sundu. Ancak, Utrecht’in satın alma opsiyonlu kiralama önerisi, Beşiktaş yönetimi tarafından “beklentilerin çok altında” bulunarak geri çevrildi.

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a son olarak Hollanda'nın Utrecht ekibi talip oldu. Hollanda Ligi'nde geride kalan sezonu 4. bitiren ve Avrupa Ligi vizesi alan Utrecht, genç golcü için resmi teklifte bulundu.

Ancak siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini beklentilerinin çok altında olduğunu gerekçe göstererek geri çevirdi.


Hollanda ekibinin Semih Kılıçsoy'a ilgisinin devam ettiği aktarılırken teklife yapılacak revize için bekleyiş sürüyor. Görüşmeleri takip eden Semih Kılıçsoy'un da Beşiktaş'ın gelen tekliflere göre vereceği kararı beklediği öğrenildi.


Genç forvet, Beşiktaş'ın da menfaatine uyacak bir teklifin gelmesi halinde oynayabileceği bir Avrupa ekibine gitmeye sıcak bakıyor.


Semih Kılıçsoy, bu sezon 47 maçta görev alırken bunların 19'una 11'de başladı. Semih bu süreçte, 4 gol ve 3 asist üretti.


#Beşiktaş
#Semih Kılıçsoy
#Utrecht
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KGM Canlı Yol Durumu: Hangi Yollarda Trafik Var, Hangileri Açık?