Beşiktaş - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve cezalılar hangileri?

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ev sahibi ekip Beşiktaş’ta sakatlıkları devam eden Paulista, Zaynutdinov, Tayyip Talha, Necip Uysal ve Emrecan Terzi bu maçta görev alamayacak. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Draguş ve Denswil sakatlıkları sebebiyle oynamayacak. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk 11’de kimler var? İşte Beşiktaş - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 /13 Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.



2 /13 Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



3 /13 Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.



4 /13 Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.



5 /13 Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.



6 /13 Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.



7 /13 Yeni transferler forma bekleyecek Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

8 /13 İkinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde Norveçli çalıştırıcı Solskjaer'den forma bekleyecek.



9 /13 Üç oyuncu ceza sınırında Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

10 /13 Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.



11 /13 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI VAR MI? Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden Paulista, Zaynutdinov, Tayyip Talha, Necip Uysal ve Emrecan Terzi bu maçta görev alamayacak.



12 /13 Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Draguş ve Denswil sakatlıkları sebebiyle oynamayacak.