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Beşiktaş’a Al Nassr’dan transfer önerisi

Beşiktaş’a Al Nassr’dan transfer önerisi

14:2326/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş, 2025-26 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ederken, Suudi Arabistan’dan flaş bir teklif aldı. Al Nassr’ın 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’a Suudi Arabistan’dan sürpriz bir öneri geldi.


Sözcü’nün haberine göre; Menajerler, Al Nassr’ın gözden çıkardığı Otavio’yu siyah-beyazlı ekibe getirebileceklerini iletti.


Başkan Serdal Adalı ve kurmayları durum değerlendirmesi yaparken, teknik direktör Solskjaer’in de görüşü bekleniyor.


Brezilya asıllı Portekizli futbolcu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor ve teknik özellikleri ön plana çıkıyor.


Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olmasına rağmen sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması bu transferi mümkün kılıyor. Suudi Arabistan ekibinin uygun bedelle 30 yaşındaki oyuncuyu elden çıkaracağı öğrenildi.


Al Nassr'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Otavio, 1 gol attı ve 8 asist yaptı.

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