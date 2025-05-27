Beşiktaş’ın eski yıldızından sürpriz transfer: Yeni durağı La Liga!

Beşiktaş’ta bir dönem forma giyen yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu. 28 yaşındaki Fransız futbolcunun adı La Liga ekibiyle anılıyor.
Beşiktaş'ın eski sağ beki Valentin Rosier'in, geçtiğimiz yaz siyah beyazlı takımdan transfer olduğu Leganes ile yollarını ayıracağı iddia edildi.
İspanyol ekibiyle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Rosier'in, küme düşen Legenes ile mukavele imzalamayacağı ve yeni takımının da belli olduğu ileri sürüldü.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; 28 yaşındaki sağ bek, yakın zamanda bir başka LaLiga temsilcisi Osasuna'ya transfer olacak.
Haber detayında, Valentin Rosier'in Osasuna ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Fransız futbolcunun, çarşamba günü İspanyol kulübünün bulunduğu Pamplona şehrine giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve anlaşmanın son detaylarını netleştireceği belirtildi.
Rosier, 36 maçta forma giydiği Leganes'te 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.