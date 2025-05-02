Beşiktaş’ın genç yıldızına dev talip: Bayern Münih izlemişti Sevilla transfer ediyor

Beşiktaş altyapısında forma giyen genç yıldız için dev kulüpler sıraya girdi. Uluslararası turnuvada Bayern Münih’in izlediği 17 yaşındaki yıldıza Sevilla teklif yapmak için hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş U19 takımında sergilediği performansla adından söz ettiren Enes Çinemre, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Orta sahada ortaya koyduğu etkili futboluyla fark yaratan 17 yaşındaki yetenek, Türkiye U18 Milli Takımı'ndaki performansıyla da göz dolduruyor.
BAYERN İZLEMİŞTİ
Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası turnuvada Suudi Arabistan ve Romanya'ya karşı gösterdiği performansla öne çıkan Enes, Alman devi Bayern Münih'in scout ekibinin radarına girmişti.
O günden bu yana, genç oyuncunun Almanya'dan birçok kulübün takibinde olduğu biliniyor.
SEVİLLA DEVREDE
Son gelen bilgilere göre, La Liga temsilcisi Sevilla da genç yıldızı yakın takibe aldı.
İspanyol kulübünün altyapı gözlemcilerinin son haftalarda Enes'in U19 takımıyla oynadığı karşılaşmaları detaylı şekilde analiz ettiği ve oyuncuyla ilgili olumlu raporlar sunduğu ifade ediliyor.