Beşiktaş'ın listesindeki Adam Buksa'nın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran ve adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Polonyalı golcü Adam Buksa'nın yeni adresi netleşti. İşte ayrıntılar...
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Adam Buksa, sürpriz bir transfere imza atıyor.
Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Polonyalı golcünün yeni takımı belli oldu.
Foot Mercato'nun aktardığı habere göre 27 yaşındaki tecrübeli ismin yeni adresi Midtjylland oldu.
Midtjylland'ın Adam Buksa için Lens'e 4 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor.
Başarılı futbolcu bir süredir Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alıyordu.
27 yaşındaki Polonyalı golcü, Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçirmiş ve çıktığı 33 Süper Lig maçında 16 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.