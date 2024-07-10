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Spor

Beşiktaş'ın listesindeki Adam Buksa'nın yeni adresi belli oldu

15:00 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran ve adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Polonyalı golcü Adam Buksa'nın yeni adresi netleşti. İşte ayrıntılar...

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Adam Buksa, sürpriz bir transfere imza atıyor.




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Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Polonyalı golcünün yeni takımı belli oldu.






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Foot Mercato'nun aktardığı habere göre 27 yaşındaki tecrübeli ismin yeni adresi Midtjylland oldu.



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Midtjylland'ın Adam Buksa için Lens'e 4 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor.



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Başarılı futbolcu bir süredir Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alıyordu.



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27 yaşındaki Polonyalı golcü, Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçirmiş ve çıktığı 33 Süper Lig maçında 16 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

#Adam Buksa
#Beşiktaş
#Antalyaspor
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