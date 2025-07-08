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Beşiktaş’ta ayrılık kapıda: İkisinden biri gönderilecek!

Beşiktaş’ta ayrılık kapıda: İkisinden biri gönderilecek!

09:188/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha transferinde hareketli günler yaşıyor. Siyah-beyazlılar, Napoli’den Jens Cajuste ve PSV’den Orkun Kökçü için görüşmelerini yoğunlaştırırken, mevcut kadroda 6 numara pozisyonundaki kalabalıktan kurtulmak için iki yıldızı gözüne kestirdi. İşte detaylar.

Orta sahaya transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eldeki bazı isimlerle de yollar ayrılacak.


Cajuste ve Orkun Kökçü için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta Al-Musrati ve Hadziahmetovic'ten en az birisinin gönderilmesi bekleniyor.


Geçen sezon Fransa'da kiralık olarak forma giyen Al- Musrati'nin Avrupa'dan bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.


Transfermarkt’a göre piyasa değeri 8 milyon euro olan 29 yaşındaki Libyalı orta saha, 2023-24 sezonunda Beşiktaş’a 11 milyon euro bonservis ve bonuslarla transfer olmuştu.

Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan 28 yaşındaki Boşnak orta saha, Beşiktaş’ta 2022-25 arasında 77 maçta 3 gol ve 10 asist üretti. Ancak, 2024-25 sezonunda yaşadığı sakatlıklar performansını etkiledi.

#Beşiktaş
#Al Musrati
#Amir Hadziahmetovic
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