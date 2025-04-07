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Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Tayyip Talha'ya tepki büyük: "Haram zıkkım olsun"

Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Tayyip Talha'ya tepki büyük: "Haram zıkkım olsun"

21:077/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç Kasımpaşa maçında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 25 yaşındaki stoper oyuncusu, dört gün önce Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe karşılaşmasında da kırmızı kart görmüştü. Siyah-beyazlı taraftarlar kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç'u topa tuttu, yönetime çağrıda bulundu.

Trendyol Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

44'ncü dakikada Tayyip Talha Sanuç, Yasin Özcan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. VAR tavsiyesi üzerine monitöre giden hakem Kadir Sağlam, sarı kartı iptal ederek kırmızı gösterdi.

Tayyip Talha, dört gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe maçında da direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Ayrıca Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı sona ermeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. 

İşte Beşiktaş taraftarlarının Tayyip Talha Sanuç'a gösterdiği tepkiler;

"Sözleşmeni feshedip takımdan ayrıl Tayyip Talha"

"Samet Aybaba bir daha Beşiktaş'ın hiçbir alanında görev almamalı. Haram zıkkım olsun"

"Tayyip Talha Sanuç yeter be kardeşim"

#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Tayyip Talha Sanuç
#Trendyol Süper Lig

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