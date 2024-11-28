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Beşiktaş’ta oynamıştı: Yıldız isim erken yaşta futbolu bırakabilir!

Beşiktaş’ta oynamıştı: Yıldız isim erken yaşta futbolu bırakabilir!

16:4928/11/2024, الخميس
G: 28/11/2024, الخميس
Yeni Şafak
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Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş forması giymiş yıldız futbolcudan çarpıcı açıklamalar geldi. Kariyerinde Liverpool, Newcastle United, Union Berlin gibi büyük kulüplerde forma giymiş Alman futbolcu futbolu bırakmayı ciddi anlamda düşündüğünü belirtti. İşte detaylar.

Kariyeri boyunca Liverpool, Beşiktaş, Newcastle ve Union Berlin gibi takımlarda forma giyen Loris Karius, bu sezon kulüpsüz kaldıktan sonra flaş bir karara imza atmaya hazırlanıyor.


Sky Sports'a konuşan Alman oyuncu, "İyi bir kaleci olmak için gereken her şeye sahibim.


Henüz herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadım. 

Doğru teklif gelirse futbola devam etmek istiyorum.


Ancak iyi bir teklif almadığım takdirde sadece futbol oynamak için kabul etmek istemiyorum" diye konuştu.


Daha sonra ise Daily Mirror'da çıkan haberde, Karius'un erken yaşta olmasına rağmen futbolu bırakmayı ciddi anlamda düşündüğü bilgisi verildi.


Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde 67 resmi maçta görev yapan Karius, oynadığı maçlarda 95 kez kalesinde gol görmüştü.


#Beşiktaş
#Loris Karius
#Süper Lig

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