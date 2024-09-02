Beşiktaş’ta sağ beke taze kan: Rota 19’luk yıldıza döndü

Süper Lig’de galibiyetlerine devam eden Beşiktaş bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar Angelo Gabriel transferinden sonuç alamadı. Kartal rotayı Fransa Lig 1’de forma giyen 19 yaşındaki yıldıza çevirdi. Detaylar haberimizde.
Kadrosuna sağ kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir Angelo Gabriel için istediği sonucu alamadı.
Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, rotasını Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Badredine Bouanani'ye çevirdi.
19 yaşındaki oyuncu için çalışma yapan Beşiktaş, Nice ile satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde görüşmeler başladı.
On numara pozisyonunda da görev yapabilen Cezayirli futbolcu, geçen sezon 19 maça çıkıp 1 gole imza attı.
Badredine Bouanani kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Badredine Bouanani, Fransız kökenli Cezayirli genç ve yetenekli bir futbolcudur. Sağ kanat mevkiinde oynamaktadır. 8 Aralık 2004 doğumlu olup, şu anda 19 yaşındadır.
Kariyeri:
Lille: Bouanani, futbol hayatına Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'in altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve genç yaşta profesyonel sözleşme imzaladı.
Nice: Bir süre sonra Lille'den Nice takımına transfer oldu. Nice'te düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan Bouanani, genç yaşına rağmen yetenekleriyle dikkat çekmeye devam etti.
Lorient (Kiralık): Gelişimini daha da hızlandırmak amacıyla bir süreliğine Lorient takımına kiralandı. Lorient'te de başarılı performanslar sergiledi.