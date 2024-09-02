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Spor

Beşiktaş’ta sağ beke taze kan: Rota 19’luk yıldıza döndü

10:06 - 2/09/2024 الإثنين
Güncelleme: 10:15 - 2/09/2024 الإثنين
Yeni Şafak

Süper Lig’de galibiyetlerine devam eden Beşiktaş bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar Angelo Gabriel transferinden sonuç alamadı. Kartal rotayı Fransa Lig 1’de forma giyen 19 yaşındaki yıldıza çevirdi. Detaylar haberimizde.

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Kadrosuna sağ kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir Angelo Gabriel için istediği sonucu alamadı.

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Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, rotasını Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Badredine Bouanani'ye çevirdi.


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19 yaşındaki oyuncu için çalışma yapan Beşiktaş, Nice ile satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde görüşmeler başladı.


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On numara pozisyonunda da görev yapabilen Cezayirli futbolcu, geçen sezon 19 maça çıkıp 1 gole imza attı.


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Badredine Bouanani kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Badredine Bouanani, Fransız kökenli Cezayirli genç ve yetenekli bir futbolcudur. Sağ kanat mevkiinde oynamaktadır. 8 Aralık 2004 doğumlu olup, şu anda 19 yaşındadır.


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Kariyeri:

Lille: Bouanani, futbol hayatına Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'in altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve genç yaşta profesyonel sözleşme imzaladı.


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Nice: Bir süre sonra Lille'den Nice takımına transfer oldu. Nice'te düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan Bouanani, genç yaşına rağmen yetenekleriyle dikkat çekmeye devam etti.

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Lorient (Kiralık): Gelişimini daha da hızlandırmak amacıyla bir süreliğine Lorient takımına kiralandı. Lorient'te de başarılı performanslar sergiledi.


#Beşiktaş
#Badredine Bouanani
#Süper Lig
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