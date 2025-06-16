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Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık: Yeni adresi Fransa olabilir

Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık: Yeni adresi Fransa olabilir

15:5516/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku, Ligue 1’in Şampiyonlar Ligi temsilcisi Stade Brestois’in radarında. 31 yaşındaki sol bek, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun, Ligue 1 ekiplerinden Stade Brestois'e transfer olabileceği iddia edildi.


Masuaku'nun, savunmasını güçlendirmek isteyen Şampiyonlar Ligi katılımcısı Fransız kulübünün radarında olduğu belirtildi.


Beşiktaş'tan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham formaları da giyen 31 yaşındaki oyuncunun, kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.


#Beşiktaş
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