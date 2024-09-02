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Spor

Beşiktaş'tan orta sahaya dev takviye: Adrien Tameze imzaya yakın!

16:58 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:59 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Süper Lig’e ve Avrupa’ya bomba gibi başlangıç yapan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar teknik direktör Van Bronckhorst’un talimatı doğrultusunda orta sahaya takviye yapacak. Kartal İtalya Serie A’da forma giyen Adrien Tameze için harekete geçti. Detaylar haberimizde.

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İtalya'da yayınlanan Tuttosport gazetesi Beşiktaş'ın Torino'dan Adrien Tameze'ye talip olduğunu yazdı.

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İtalya basını Beşiktaş'ın Adrien Tameze transferi için birkaç gündür Torino ile müzakerelerde bulunduğunu bildirdi.


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30 yaşındaki Fransız oyuncu, geçen yaz Hellas Verona'dan Torino'ya transfer olmuştu.

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Bu sezon şu ana kadar İtalya Kupası ve Serie A'da 4 maçta forma giyen oyuncu daha önce de Nancy, Valenciennes, Nice ve Atalanta kulüplerinde boy göstermişti.

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Torino'nun Tameze'yle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

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Beşiktaş oyuncunun transferi için öne çıkan takım konumunda. Genelde defansif orta saha olarak görev yapan oyuncu gerekirse stoper olarak da oynayabiliyor.


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Tameze, İtalya Serie A kariyerinde toplamda 147 maça çıkarken 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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Adrien Tameze kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Adrien Tameze, Fransız kökenli Kamerunlu bir futbolcudur. 4 Şubat 1994 yılında Lille, Fransa'da doğmuştur.


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Hem defansif orta saha hem de daha ileri mevkilerde oynayabilme özelliğine sahiptir.

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Adrien Tameze, kariyeri boyunca Fransa ve İtalya liglerinde birçok farklı takımda forma giymiştir. İşte kariyerindeki bazı önemli duraklar:

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Nancy: Profesyonel kariyerine Fransa'da Nancy takımında başlamıştır.

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Valenciennes: Nancy'den sonra Valenciennes takımına transfer olmuştur.


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Nice: Daha sonra Fransa'nın köklü kulüplerinden Nice'e transfer olmuştur.


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Atalanta: İtalya'ya geçiş yapan Tameze, ilk olarak Atalanta takımında forma giymiştir.

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Hellas Verona: Atalanta'dan sonra Hellas Verona takımına transfer olmuştur.


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Torino: Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da oynamaktadır.


#Beşiktaş
#Adrien Tameze
#Torino
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