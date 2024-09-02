Beşiktaş'tan orta sahaya dev takviye: Adrien Tameze imzaya yakın!

Süper Lig’e ve Avrupa’ya bomba gibi başlangıç yapan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar teknik direktör Van Bronckhorst’un talimatı doğrultusunda orta sahaya takviye yapacak. Kartal İtalya Serie A’da forma giyen Adrien Tameze için harekete geçti. Detaylar haberimizde.
İtalya'da yayınlanan Tuttosport gazetesi Beşiktaş'ın Torino'dan Adrien Tameze'ye talip olduğunu yazdı.
İtalya basını Beşiktaş'ın Adrien Tameze transferi için birkaç gündür Torino ile müzakerelerde bulunduğunu bildirdi.
30 yaşındaki Fransız oyuncu, geçen yaz Hellas Verona'dan Torino'ya transfer olmuştu.
Bu sezon şu ana kadar İtalya Kupası ve Serie A'da 4 maçta forma giyen oyuncu daha önce de Nancy, Valenciennes, Nice ve Atalanta kulüplerinde boy göstermişti.
Torino'nun Tameze'yle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
Beşiktaş oyuncunun transferi için öne çıkan takım konumunda. Genelde defansif orta saha olarak görev yapan oyuncu gerekirse stoper olarak da oynayabiliyor.
Tameze, İtalya Serie A kariyerinde toplamda 147 maça çıkarken 5 gol atıp 4 asist yaptı.
Adrien Tameze kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Adrien Tameze, Fransız kökenli Kamerunlu bir futbolcudur. 4 Şubat 1994 yılında Lille, Fransa'da doğmuştur.
Hem defansif orta saha hem de daha ileri mevkilerde oynayabilme özelliğine sahiptir.
Adrien Tameze, kariyeri boyunca Fransa ve İtalya liglerinde birçok farklı takımda forma giymiştir. İşte kariyerindeki bazı önemli duraklar:
Nancy: Profesyonel kariyerine Fransa'da Nancy takımında başlamıştır.
Valenciennes: Nancy'den sonra Valenciennes takımına transfer olmuştur.
Nice: Daha sonra Fransa'nın köklü kulüplerinden Nice'e transfer olmuştur.
Atalanta: İtalya'ya geçiş yapan Tameze, ilk olarak Atalanta takımında forma giymiştir.
Hellas Verona: Atalanta'dan sonra Hellas Verona takımına transfer olmuştur.
Torino: Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da oynamaktadır.