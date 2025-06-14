Beşiktaş’tan orta sahaya Sırp panzer: Uros Racic kimdir?

Beşiktaş, yeni sezon için orta saha hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bonservisi Serie B ekibi Sassuolo’da bulunan 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Uros Racic ile ilgileniyor. Peki, Uros Racic kimdir? İşte detaylar.
Beşiktaş için Portekiz'den Uros Racic iddiası gündeme geldi.
O Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş, bonservisi Sassuolo'da olan 27 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor ve 27 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına dahil oldu.
Racic, geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla Sassuolo'dan Braga'ya kiralanmıştı.
Portekiz basınında yer alan haberde, Braga'nın, Racic için satın alma opsiyonunu kullanma süresinin devam ettiği ve bu rakamın 2.5 milyon euro olduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Racic'in şu anda bonservisinin bulunduğu Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Bu sezon Braga formasıyla 15 maçta süre alan Racic, takımına 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Uros Racic kimdir?
Uros Racic, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı ve 2018’de Valencia’ya transfer oldu. Valencia’da 70 maça çıkarken, Tenerife, Famalicao ve Braga’ya kiralık gönderildi.
2023’te Sassuolo’ya 1 milyon euro’ya transfer olan Racic, Serie A’da 22 maça çıktı, ancak takımı küme düştü. 2024-25 sezonunda West Brom’a kiralanan Racic, burada 22 maçta gol atamadı ve Ocak 2025’te loan iptal edilerek Braga’ya kiralandı.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 3.5 milyon euro olan 1.93 boyundaki ön libero, Braga’da 15 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.