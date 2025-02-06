Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz aday! Teklif yapıldı

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, sürpriz bir isim için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İşte detaylar...

1 /8 Jean Onana, Al Musrati ve Cher Ndour'u gönderen, elinde 3 orta saha kalan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

2 /8 Listesine Molde forması giyen Emil Breivik'i dahil eden siyah-beyazlı takım, oyuncunun kulübüyle temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

3 /8 Sabah'ta yer alan habere göre Norveç dışında başka bir ülkede forma giymeyen Breivik, yeni bir meydan okuma adına Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

4 /8 Hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu, Norveç'te geride kalan sezonda 46 maçta 5 gol, 10 asist kaydetti.

5 /8 Bu sezon ise Avrupa kupasında 12 maçta 1 gol- 1 asistle mücadele etti.

6 /8 Molde'nin altyapısından yetişen Emil Breivik, sadece 1 kez Noveç U21 Milli Takımı'nda forma giydi.

7 /8 Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro. Ulaştığı en yüksek değer ise 4 milyon Euro.