Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz aday! Teklif yapıldı

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, sürpriz bir isim için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İşte detaylar...
Jean Onana, Al Musrati ve Cher Ndour'u gönderen, elinde 3 orta saha kalan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Listesine Molde forması giyen Emil Breivik'i dahil eden siyah-beyazlı takım, oyuncunun kulübüyle temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre Norveç dışında başka bir ülkede forma giymeyen Breivik, yeni bir meydan okuma adına Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
Hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu, Norveç'te geride kalan sezonda 46 maçta 5 gol, 10 asist kaydetti.
Bu sezon ise Avrupa kupasında 12 maçta 1 gol- 1 asistle mücadele etti.
Molde'nin altyapısından yetişen Emil Breivik, sadece 1 kez Noveç U21 Milli Takımı'nda forma giydi.
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro. Ulaştığı en yüksek değer ise 4 milyon Euro.
24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.