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Beşiktaş’tan şok satış kararı: Takıma veda ediyor

Beşiktaş’tan şok satış kararı: Takıma veda ediyor

15:1721/06/2025, samedi
G: 21/06/2025, samedi
Yeni Şafak
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız futbolcuyu sürpriz bir kararla satışa çıkardı. Siyah-beyazlılar oyuncunun satışından elde edilecek gelirle Kasper Dolberg ve Frank Anguissa gibi transferleri finanse etmeyi planlıyor. Detaylar haberimizde.

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi kadro planlamasında radikal bir karar aldı.


Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica’yı uygun bir teklif gelmesi halinde satmaya hazır.


Transfermarkt’a göre piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Rashica’nın 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.


Beşiktaş, 8-9 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefliyor.


İtalya Serie A ekibi Genoa’nın Rashica için resmi teklif hazırladığı ve Beşiktaş’ın 8-9 milyon euro talep ettiği iddialar arasında yer alıyor.


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