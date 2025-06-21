Beşiktaş’tan şok satış kararı: Takıma veda ediyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız futbolcuyu sürpriz bir kararla satışa çıkardı. Siyah-beyazlılar oyuncunun satışından elde edilecek gelirle Kasper Dolberg ve Frank Anguissa gibi transferleri finanse etmeyi planlıyor. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi kadro planlamasında radikal bir karar aldı.
Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica’yı uygun bir teklif gelmesi halinde satmaya hazır.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Rashica’nın 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş, 8-9 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefliyor.
İtalya Serie A ekibi Genoa’nın Rashica için resmi teklif hazırladığı ve Beşiktaş’ın 8-9 milyon euro talep ettiği iddialar arasında yer alıyor.