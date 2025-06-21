Beşiktaş’tan şok satış kararı: Takıma veda ediyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız futbolcuyu sürpriz bir kararla satışa çıkardı. Siyah-beyazlılar oyuncunun satışından elde edilecek gelirle Kasper Dolberg ve Frank Anguissa gibi transferleri finanse etmeyi planlıyor. Detaylar haberimizde.

1 /5 Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi kadro planlamasında radikal bir karar aldı.



2 /5 Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica’yı uygun bir teklif gelmesi halinde satmaya hazır.



3 /5 Transfermarkt’a göre piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Rashica’nın 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



4 /5 Beşiktaş, 8-9 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefliyor.

