Beşiktaş’tan transfer bombası: Semih Kılıçsoy ayrılıyor, yerine Alman futbolcu geliyor

Beşiktaş, Hertha Berlin’in 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabian Reese’yi transfer etmek için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Reese’ye yıllık 2.5 milyon euro maaş teklif edeceği belirtilirken, oyuncunun bu sezon 18 maçta 10 gol ve 1 asistlik performansı dikkat çekiyor.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Hertha Berlin forması giyen Fabian Reese ile ilgilendiği iddia edildi.
Kicker'de yer alan haberde, siyah-beyazlıların 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Ayrıca haberde, Beşiktaş'ın Reese'ye 2.5 milyon Euro civarında bir maaş teklifi yapacağı vurgulandı.
SEMİH TAKIMDAN AYRILACAK
Öte yandan Kicker, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrılacağını belirtti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Alman ekibiyle 18 maça çıkan tecrübeli sol kanat, bu müsabakalarda 10 gol atıp 1 de asist yaptı.
SON 3 SEZONDA 60 GOL KATKI
Fabian Reese son 3 sezondaki skor katkısı ile dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu 2022/23 sezonunda Holstein Kiel'de 11 gol ve 12 asist, 2023/24'te Hertha Berlin'de 13 gol 14 asist, son olarak bu sezon 10 gol 1 asist yaptı.