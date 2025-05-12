Beşiktaş’tan transfer bombası: Semih Kılıçsoy ayrılıyor, yerine Alman futbolcu geliyor

SON 3 SEZONDA 60 GOL KATKI









Fabian Reese son 3 sezondaki skor katkısı ile dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu 2022/23 sezonunda Holstein Kiel'de 11 gol ve 12 asist, 2023/24'te Hertha Berlin'de 13 gol 14 asist, son olarak bu sezon 10 gol 1 asist yaptı.











