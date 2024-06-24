EURO 2024 A Grubu son maçında İskoçya ve Macaristan karşı karşıya geldi. Maç Macaristan’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Macaristan'da 69. dakikada kullanılan serbest vuruşta Varga ceza alanında kaleci Gunn ile korkunç bir şekilde çarpıştı. Peki, Barnabas Varga’nın son durumu ne? İşte detaylar.
EURO 2024 A Grubu'nda oynanan İskoçya - Macaristan maçında Barnabas Varga'nın sakatlığı korku dolu anlar yaşattı.
İskoçya ile karşılaşan Macaristan'da 69. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza alanında kaleci Gunn ile çarpışan Varga, yerde kaldı.
Hareketsiz şekilde yerde yattığı görülen Varga için sağlık görevlileri hemen oyun alanına girdi.
İki takım futbolcuları da büyük üzüntüyle hemen Varga'nın etrafında toplandı.
Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü.
Saha içindeki ilk müdahale sonrası bilinci açılan ve nefes aldığı görülen Varga, sedyeyle kenara alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Macaristan'da alkışlar eşliğinde kenara alınan Varga'nın yerine Martin Adam oyuna dahil oldu.
BARNABAS VARGA’NIN SON DURUMU NE?
Hastaneden gelen ilk haberlere göre 29 yaşındaki Macar forvetin bilinci açık, sağlık durumu iyi.
Teknik direktör Marco Rossi, Varga'nın elmacık kemiğinde kırık olduğu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi.