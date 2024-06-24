EURO 2024 A Grubu son maçında İskoçya ve Macaristan karşı karşıya geldi. Maç Macaristan’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Macaristan'da 69. dakikada kullanılan serbest vuruşta Varga ceza alanında kaleci Gunn ile korkunç bir şekilde çarpıştı. Peki, Barnabas Varga’nın son durumu ne? İşte detaylar.

1 / 9 EURO 2024 A Grubu'nda oynanan İskoçya - Macaristan maçında Barnabas Varga'nın sakatlığı korku dolu anlar yaşattı.

2 / 9 İskoçya ile karşılaşan Macaristan'da 69. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza alanında kaleci Gunn ile çarpışan Varga, yerde kaldı.

3 / 9 Hareketsiz şekilde yerde yattığı görülen Varga için sağlık görevlileri hemen oyun alanına girdi.



4 / 9 İki takım futbolcuları da büyük üzüntüyle hemen Varga'nın etrafında toplandı.



5 / 9 Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü.



6 / 9 Saha içindeki ilk müdahale sonrası bilinci açılan ve nefes aldığı görülen Varga, sedyeyle kenara alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

7 / 9 Macaristan'da alkışlar eşliğinde kenara alınan Varga'nın yerine Martin Adam oyuna dahil oldu.



8 / 9 BARNABAS VARGA’NIN SON DURUMU NE?

Hastaneden gelen ilk haberlere göre 29 yaşındaki Macar forvetin bilinci açık, sağlık durumu iyi.

