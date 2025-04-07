Bir dönem Barcelona’nın yıldızıydı: Mağazada çalışmaya başladı

Bir zamanlar Barcelona ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Jeremy Mathieu, futbolu bıraktıktan sonra Marsilya’da bir spor mağazasında iş başı yaptı. 41 yaşındaki eski Fransız milli futbolcu, adının yazılı olduğu iş kıyafetiyle müşterileri karşılarken sosyal medyada olay oldu.

1 /10 Eski Fransız milli futbolcu Jeremy Mathieu, 2023 yazında futbolu bırakmasının ardından iş hayatında sürpriz bir atılım yaptı.



2 /10 2015'te Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi kazanan 41 yaşındaki emekli futbolcunun bir mağazada çalışırken kaydedilen fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekmişti.

3 /10 L'Equipe gazetesi, Jeremy Mathieu'nun bir spor mağazasında çalıştığını doğruladı. Marsilya'nın Plan de Campagne bölgesinde bulunan bir mağazada müşteriler, eski futbolcuyu adının yazdığı bir iş kıyafetiyle görünce bu durum Fransa'da gündem oldu.

4 /10 Mathieu'nun mağazadaki departmanları ve ekipleri organize eden bir görevinin olduğu belirtildi.





5 /10 Ayrıca antrenörlük için de çalışmalarını sürdüren eski Fransız savunmacının kısa süre içinde lisanslarını alacağı kaydedildi.



6 /10 Sochaux altyapısında yetişen Mathieu, 2005'te Toulouse'un yolunu tuttu ve dört yıl burada top koşturdu.



7 /10 2009 yılında Valencia'ya imza atan futbolcu 2014 yazında 20 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

8 /10 Üç yıl geçirdiği Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Sporting'in formasını da üç sezon giydi ve 2020 yazında futbola ara verdi.

9 /10 Bir yıl sonra kramponlarını yeniden giydi ve Fransa'nın bölgesel lig takımlarından Luynes formasıyla 2 yıl geçirdi.



