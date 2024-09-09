Bir dönem PSG forması giymişti: Galatasaray Avrupa’nın gözde orta sahasını istiyor

Galatasaray transfer sezonunun son günlerinde çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk’un raporu doğrultusunda orta sahaya takviyeler yapacak. Cimbom bir dönem PSG forması da giyen Fransız yıldız için Bundesliga ekibine teklif götürecek. Detaylar haberimizde.
Galatasaray, Eintracht Frankfurt'un Fransız orta saha oyuncusu Eric Dina Ebimbe ile ilgilendiği iddia edildi.
Orta sahanın sağında forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyu gündemine alan sarı kırmızılı ekip, transferi cuma gününe dek yetiştirmeyi planlıyor.
Paris Saint-Germain altyapısından yetişen oyuncuyu kadrosuna katarak orta sahadaki alternatiflerini çoğaltmayı amaçlayan Galatasaray, Osimhen'in gelişiyle değişecek oyun kurgusuna Ebimbe'yi adapte etmeyi planlıyor.
Alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takım formasını terleten Ebimbe, geçen sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 31 lig maçında oynadı.
Bu karşılaşmaların 25'ine ilk onbirde başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik hücum katkısı sundu.
Eric Dina Ebimbe kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Eric Junior Dina Ebimbe, 21 Kasım 2000 tarihinde Fransa'nın Stains şehrinde doğmuş genç ve yetenekli bir Fransız futbolcudur.
Oynadığı Takımlar
Paris Saint-Germain (PSG) (2021-2023): Dina Ebimbe, futbol kariyerine Fransa'nın en köklü kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain'in altyapısında başladı. PSG'nin genç takımlarında forma giydikten sonra, A takıma yükselme fırsatı buldu. PSG'de sınırlı forma şansı bulsa da, kendini geliştirme fırsatı yakaladı.
Le Havre AC (2019-2020 - Kiralık): PSG'den daha fazla forma şansı bulmak için Ligue 2 ekiplerinden Le Havre AC'ye kiralandı. Burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve düzenli olarak forma giyerek tecrübe kazandı.
Dijon FCO (2020-2021 - Kiralık): 2020-2021 sezonunda Dijon FCO'ya kiralanarak Ligue 1'de forma giydi. Burada düzenli olarak oynadı ve orta sahadaki güçlü performansıyla dikkat çekti.
Eintracht Frankfurt (2022-2024): 2022 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Burada Bundesliga'da başarılı performans sergileyen Ebimbe, orta sahadaki dinamizmi ve çalışkanlığı ile Frankfurt'un önemli oyuncularından biri haline geldi. Frankfurt'ta oynadığı süre boyunca, Avrupa'nın dikkat çeken genç oyuncuları arasına girmeyi başardı.