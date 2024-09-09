Bir dönem PSG forması giymişti: Galatasaray Avrupa’nın gözde orta sahasını istiyor

Oynadığı Takımlar

Paris Saint-Germain (PSG) (2021-2023): Dina Ebimbe, futbol kariyerine Fransa'nın en köklü kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain'in altyapısında başladı. PSG'nin genç takımlarında forma giydikten sonra, A takıma yükselme fırsatı buldu. PSG'de sınırlı forma şansı bulsa da, kendini geliştirme fırsatı yakaladı.