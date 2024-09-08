Boca Juniors'tan Cristian Medina ve Fenerbahçe için resmi açıklama geldi: Ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Boca Juniors Yöneticisi Mauricio Serna, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Cristian Medina hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe aradığı orta sahayı Arjantin'de bulmuştu.
Sarı lacivertliler, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Ayrıca Arjantin basınında yer alan haberlere göre de, Fenerbahçe bonuslarla birlikte yaklaşık 13.5 milyon euro karşılığında Boca Juniors ile de anlaştı.
Oyuncunun temsilciliğini üstlenen şirketten de, "Uzun süren bir romanın sonuna geldik. Görüşmeler sona erdi. Umarım bundan sonra her iki taraf için de güzel bir serüvenin başlangıcı olur." açıklaması gelmişti.
Boca Juniors Yöneticisi Mauricio Serna, Tallares maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ve Cristian Medina hakkında konuşan Serna, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler."
"Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil."
"Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz."
"Bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız."
Arjantin basınında yer alan haberlerde, Medina'nın ocak ayında İstanbul'da olacağı ifade edildi.