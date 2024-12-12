Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile forma giyemeyecek. Yine Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Peki, Beşiktaş’ta Bodo maçında kimler oynayacak, ilk 11 belli oldu mu? İşte maça dair tüm bilgiler…

1 /15 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.



2 /15 UEFA Avrupa ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi.

3 /15 Beşiktaş sonrasında ise Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0, sahasında da Malmö'yü 2-1 mağlup ederken, Macaristan'ın Debrecen kentindeki mücadelede Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti.

4 /15 Beşiktaş, Bodo/Glimt karşılaşmasıyla birlikte avrupa kupalarındaki 250. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar geride kalan 249 mücadelede 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 106 mağlubiyet yaşadı.

5 /15 Rakip fileleri 333 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 380 gole engel olamadı.

6 /15 Siyah-beyazlı ekip, Norveç takımlarıyla Avrupa kupalarında 13. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, daha önce Bodo/Glimt, Sarpsborg, Rosenborg, Tromso ve Valerenga ile toplamda 12 kez oynadı.

7 /15 Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet yaşadı.



8 /15 Bodo ile ilk kez 2004-2005 sezonunda UEFA Kupası birinci turunda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında da 1-0 galip geldi. Geçen sezon ise gruplarda Bodo-Glimt ile eşleşen siyah-beyazlılar, dış sahada 3-1, evinde de 2-1 kaybetti.



9 /15 Beşiktaş'ta teknik direktör değişimlerinin ardından geçtiğimiz sezondan bu yana 3. kez takımın emanet edildiği teknik sorumlu Serdar Topraktepe, siyah-beyazlıların başında ilk kez Avrupa maçına çıkacak.



10 /15 Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı elde edilen zaferde de vekaleten teknik direktörlük görevini üstlenen Topraktepe, 11'i lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

11 /15 BEŞİKTAŞ’TA KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Siyah-beyazlılarda tedavileri süren Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile forma giyemeyecek.



12 /15 Yine Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

13 /15 Maccabi Tel Aviv maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica da ailevi sebeplerden dolayı bu zorlu deplasmanda yer alamayacak.

14 /15 Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak.

