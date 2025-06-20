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Brezilyalı efsaneden bomba açıklama: ‘Yerinde olsam Fenerbahçe’ye giderdim’

Brezilyalı efsaneden bomba açıklama: ‘Yerinde olsam Fenerbahçe’ye giderdim’

11:3020/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Porto’nun kanat oyuncusu Galeno’ya Brezilyalı efsaneden tam destek geldi. Bir dönem Sivasspor forması giyen sambacı Galeno’nun Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimaliyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Bir dönem Süper Lig'de Sivasspor forması giyen ve Türkiye'de iz bırakan Brezilyalı sağ bek Cicinho, vatandaşı Galeno'ya Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde tavsiyede bulundu.

Portekiz'in Porto takımında forma giyen Galeno'nun adı son günlerde sarı-lacivertli kulüple anılırken, Cicinho'nun sözleri dikkat çekti.


Cicinho, yaptığı açıklamada, "Ben Galeno'nun yerinde olsam hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye giderdim. Çok büyük ve köklü bir kulüp. Türkiye'de harika bir taraftar desteği var" ifadelerini kullandı.


Galeno'nun Fenerbahçe'de çok başarılı olabileceğini belirten Cicinho, "Oyun tarzı Süper Lig'e çok uygun. Fenerbahçe onu transfer ederse doğru bir karar vermiş olur" dedi.


FENERBAHÇE GALENO İÇİN DEVREDE


Fenerbahçe'nin, Porto forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu için nabız yokladığı ve Galeno'nun da bu teklife sıcak baktığı iddialar arasında.


Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi hücum hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.


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