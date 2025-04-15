Bundesliga'da tarihi anlar: Kaleci son 10 dakika kalesine dönmeyip kanatlarda oynadı (VİDEO)

Almanya Bundesliga 2'nin 29. haftasında enteresan bir an yaşandı. Paderborn - Fortuna Düsseldorf maçının son 10 dakikasında kaleci, kalesini terk ederek gol aradı. Orta açtı, şut attı, pres yaptı, kanatlarda oynadı... Bir tek gol atamadı. Paderborn - Fortuna Düsseldorf maçında kaleci Manuel Riemann'ın hareketlerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga 2'nin 29. haftasında futbol sahalarına nadir görülecek olaylar yaşandı.
Paderborn'un sahasında Fortuna Düsseldorf'a 2-1 mağlup olduğu maça kaleci damga vurdu.
Takımı 2-1 geriye düşen ev sahibi ekipte Manuel Riemann, görev yerini sık sık terk ederek ileri hatta kadar geldi.
Riemann, uzaklardan kaleyi denerken, aynı zamanda bek olup korner direğinin yakınlarından orta açtı.
Mücadelede tecrübeli kalecinin orta sahada rakibe baskı yapıp topu kaptığı anlar da görüldü.
Bu pozisyonlar Almanya'da gündem oldu.
Manuel Riemann her şeyi yaptı ama bir türlü golü atamadı.