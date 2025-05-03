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Bundesliga’da yürekler ağza geldi: Tecrübeli kaleci apar topar hastaneye kaldırıldı!

Bundesliga’da yürekler ağza geldi: Tecrübeli kaleci apar topar hastaneye kaldırıldı!

10:543/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bundesliga’da Heidenheim-Bochum maçında yürekler ağza geldi! Heidenheim kalecisi Kevin Müller, kafasına aldığı darbe sonrası bilinçsiz yığıldı ve sedyeyle sahadan alındı.

Voith-Arena’da oynanan Bundesliga 32. hafta maçında Heidenheim ile Bochum 0-0 berabere kalırken, maçın 50. dakikasında korkutucu bir olay yaşandı.


Heidenheim’ın 34 yaşındaki kalecisi Kevin Müller, Bochum’un orta saha oyuncusu Ibrahima Sissoko ile hava topu mücadelesinde kafasına darbe aldı ve bilinçsiz bir şekilde yere yığıldı.


Müller’in başındaki kanama dikkat çekerken, takım arkadaşı Tim Siersleben hemen müdahale ederek kaleciyi yan pozisyona çevirdi ve hava yolunu açtı.


Yaklaşık 11 dakika süren saha içi tedavide, iki takımın sağlık ekipleri ve 12 paramedik Müller’e müdahale etti; kaleci, boyunluk ve baş sargısıyla sedyeyle hastaneye kaldırıldı.


Her iki takımın taraftarları, “Kevin Müller” tezahüratları ve alkışlarla destek gösterirken, bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.


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