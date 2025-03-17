Bursaspor'da beklenmedik Batalla ayrılığı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik hizmetlerinden dolayı Batalla'ya teşekkür etti.





"Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo."