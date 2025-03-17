Bursaspor'da beklenmedik Batalla ayrılığı

3. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollar ayrıldı. Arjantinli çalıştırıcının sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollar ayrıldığını açıkladı.
Arjantinli genç çalıştırıcının sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.
Sayın Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
Bursaspor Başkanı Enes Çelik hizmetlerinden dolayı Batalla'ya teşekkür etti.
"Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo."
41 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon 3. Lig'de toplam 23 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 52 puan topladı. Son 7 haftaya lider giren Bursaspor, en yakın rakibi Karşıyaka'nın 5 puan önünde yer alıyor.