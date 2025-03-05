Canlı yayında Mourinho tartışması! İki yıldız birbirine girdi

Fotomaç'ta yer alan habere göre bir canlı yayında konuşan Totti, Jose Mourinho için "Benim için Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri. Siz, iyi kazanmak değil de iyi oynamak isteyen klasik bir taraftarsınız. Hangisi daha iyi?" dedi.