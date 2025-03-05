Canlı yayında Mourinho tartışması! İki yıldız birbirine girdi

İtalyan futbolunun iki önemli ismi Francesco Totti ve Antonio Cassano canlı yayında, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho üzerinden tartışma yaşadı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, gündem olmaya devam ediyor.
Portekizli çalıştırıcı, Roma'nın efsane ismi Francesco Totti ile Antonio Cassano arasında tartışma konusu oldu. İşte detaylar...
Fotomaç'ta yer alan habere göre bir canlı yayında konuşan Totti, Jose Mourinho için "Benim için Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri. Siz, iyi kazanmak değil de iyi oynamak isteyen klasik bir taraftarsınız. Hangisi daha iyi?" dedi.
Cassano ise "İyi oynamayı ve kazanmayı tercih ederim. Mourinho çok kötü top oynatıyor ve böyle kazanıyor" cevabını verdi.
Francesco Totti, Cassano'nun sözlerine karşı çıkarak, "Sonunda önemli olan sonuçtur. İyi oynamazsınız ama kazanırsınız. Roma'da geçirdiği iki yıl içinde Konferans Ligi finaline çıktı ve kazandı. Avrupa Ligi finaline çıktı ve penaltılarla kaybetti. Mourinho'ya ne diyebiliriz ki! Mourinho nereye gittiyse kazandı. Ben eve şampiyonluk getiren teknik direktörleri severim. Mourinho gibi Roma'daki Capello gibi!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.