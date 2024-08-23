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Spor

Çaykur Rizespor’da ayrılık

12:13 - 23/08/2024 vendredi
Yeni Şafak

Çaykur Rizespor’un Başakşehir’den kadrosuna kattığı futbolcu ile yollar ayrıldı. Ayrılık kulübün resmi sitesinden duyuruldu.

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı. 

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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.


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Okechukwu Godson Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 

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Azubuike kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

19 Nisan 1997 doğumlu, Okechukwu Godson Azubuike, futbol hayatına Nijerya'da başladı.


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Avrupa'ya gelerek çeşitli takımlarda forma giyen Azubuike Türkiye’de de birçok kulüpte görev aldı. 

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İşte kariyerindeki bazı önemli duraklar:

Bayelsa United: Profesyonel kariyerine Nijerya'daki bu takımda başlamıştır.


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Yeni Malatyaspor: Türkiye'deki ilk durağı olan Yeni Malatyaspor'da önemli maçlara çıkmıştır.

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Pyramids FC: Bir süreliğine Mısır'ın köklü takımlarından Pyramids FC'de forma giymiştir.

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Çaykur Rizespor: Türkiye'ye dönüş yaparak Çaykur Rizespor'da Süper Lig tecrübesi yaşamıştır.

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Başakşehir: Pyramids FC’den 2020 yılında Başakşehir’e kiralık olarak transfer oldu. 

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Erzurumspor: Son olarak Türkiye 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'da oynadı.


#Çaykur Rizespor
#Azubuike
#Süper Lig
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