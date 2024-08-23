Çaykur Rizespor’da ayrılık

Çaykur Rizespor’un Başakşehir’den kadrosuna kattığı futbolcu ile yollar ayrıldı. Ayrılık kulübün resmi sitesinden duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.
Okechukwu Godson Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Azubuike kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
19 Nisan 1997 doğumlu, Okechukwu Godson Azubuike, futbol hayatına Nijerya'da başladı.
Avrupa'ya gelerek çeşitli takımlarda forma giyen Azubuike Türkiye’de de birçok kulüpte görev aldı.
İşte kariyerindeki bazı önemli duraklar:
Bayelsa United: Profesyonel kariyerine Nijerya'daki bu takımda başlamıştır.
Yeni Malatyaspor: Türkiye'deki ilk durağı olan Yeni Malatyaspor'da önemli maçlara çıkmıştır.
Pyramids FC: Bir süreliğine Mısır'ın köklü takımlarından Pyramids FC'de forma giymiştir.
Çaykur Rizespor: Türkiye'ye dönüş yaparak Çaykur Rizespor'da Süper Lig tecrübesi yaşamıştır.
Başakşehir: Pyramids FC’den 2020 yılında Başakşehir’e kiralık olarak transfer oldu.
Erzurumspor: Son olarak Türkiye 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'da oynadı.