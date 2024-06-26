A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmadaki gollerimiz 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Çekya'nın golünü 66. dakikada Soucek attı. Milliler, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Çekya - Türkiye maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Hamburg'ta oynanan Çekya - Türkiye maçına taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi.
Zorlu karşılaşmayı vatandaşlarımız birçok şehirde kurulan dev ekranlardan takip etti.
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 2-1 galip ayrıldık.
Millîlere galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı.
Cenk Tosun son dakikada attığı golün ardından yaşadığımız sevinç.
Çekya'nın golünü 66. dakikada Soucek kaydetti.
Barak maçın 20. dakikasında kırmızı kart görerek Çekya'yı 10 kişi bıraktı.
Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, gördüğü sarı kartın ardından bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından grubu dört puanla ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.
F Grubu'nda oynanan son maçların ardından oluşan puan durumu. Gürcistan en iyi üçüncüler arasında yer alarak gruptan çıktı ve İspanya'nın rakibi oldu.