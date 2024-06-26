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Spor

EURO 2024'te son 16 turundayız: Milli Takımımız Çekya'yı mağlup etti |ÖZET

23:55 - 26/06/2024 الأربعاء
Güncelleme: 00:08 - 27/06/2024 الخميس
Yeni Şafak

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmadaki gollerimiz 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Çekya'nın golünü 66. dakikada Soucek attı. Milliler, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Çekya - Türkiye maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Hamburg'ta oynanan Çekya - Türkiye maçına taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi.

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Zorlu karşılaşmayı vatandaşlarımız birçok şehirde kurulan dev ekranlardan takip etti.

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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

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Mücadeleden 2-1 galip ayrıldık.

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Millîlere galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı.

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Cenk Tosun son dakikada attığı golün ardından yaşadığımız sevinç.

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Çekya'nın golünü 66. dakikada Soucek kaydetti.

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Barak maçın 20. dakikasında kırmızı kart görerek Çekya'yı 10 kişi bıraktı.

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Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, gördüğü sarı kartın ardından bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

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Bu sonucun ardından grubu dört puanla ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

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F Grubu'nda oynanan son maçların ardından oluşan puan durumu. Gürcistan en iyi üçüncüler arasında yer alarak gruptan çıktı ve İspanya'nın rakibi oldu.

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ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE


Çekya - Türkiye maçının özetini izlemek için tıklayın.

#Türkiye
#Çekya
#EURO 2024
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