A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmadaki gollerimiz 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Çekya'nın golünü 66. dakikada Soucek attı. Milliler, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Çekya - Türkiye maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 12 Hamburg'ta oynanan Çekya - Türkiye maçına taraftarlarımız yoğun ilgi gösterdi.

2 / 12 Zorlu karşılaşmayı vatandaşlarımız birçok şehirde kurulan dev ekranlardan takip etti.

3 / 12 A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

4 / 12 Mücadeleden 2-1 galip ayrıldık.

5 / 12 Millîlere galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı.

6 / 12 Cenk Tosun son dakikada attığı golün ardından yaşadığımız sevinç.

7 / 12 Çekya'nın golünü 66. dakikada Soucek kaydetti.

8 / 12 Barak maçın 20. dakikasında kırmızı kart görerek Çekya'yı 10 kişi bıraktı.

9 / 12 Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, gördüğü sarı kartın ardından bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

10 / 12 Bu sonucun ardından grubu dört puanla ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

11 / 12 F Grubu'nda oynanan son maçların ardından oluşan puan durumu. Gürcistan en iyi üçüncüler arasında yer alarak gruptan çıktı ve İspanya'nın rakibi oldu.