Çekya’nın en önemli oyuncusu sakatlandı: Milli maçta oynamayacak

EURO 2024 F Grubu A Milli Takım’ın rakiplerinden Çekya’da yıldız futbolcu sakatlandı. Grubun son maçında Ay-yıldızlılar Çekya ile karşılaşacak. Tecrübeli oyuncu sakatlığı sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Detaylar haberimizde.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında A Milli Takım'ın rakibi olan Çekya'da yıldız futbolcu Patrik Schick'in sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada oynayamayacağı iddia edildi.
Çek basınından Denik Sport'ta yer alan haberde, Gürcistan maçında sakatlanarak karşılaşmanın 68. dakikasından oyundan çıkan ve yerini Mojmir Chytil'e bırakan Patrik Schick'in, yaşadığı problem sebebiyle Türkiye ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.
Bayer Leverkusen'de top koşturan deneyimli forvet, Gürcistan maçında takımına 1 puan kazandıran golü kaydetmişti.
TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Çekya arasındaki grubun son karşılaşması 26 Haziran'da TSİ 22.00'de oynanacak.
PATRİK SCHİCK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Patrik Schick, 24 Ocak 1996'da Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da doğdu.
Schick, profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında Sparta Prag’da başladı. A takıma yükseldiğinde henüz 18 yaşındaydı ve bu genç yaşına rağmen kısa sürede dikkat çeken performanslar sergiledi.
Bohemians 1905’te kiralık olarak forma giyen Schick, burada gerçek potansiyelini göstermeye başladı.
2016 yılında İtalya'nın Sampdoria takımına transfer olan Patrik Schick, Serie A'da forma giyme şansını yakaladı. Sampdoria formasıyla çıktığı 32 maçta 11 gol atan Schick, ligde ve kupada gösterdiği performansla dikkat çekti.
2017 yılında Serie A’nın dev kulüplerinden AS Roma’ya transfer olan Schick, burada büyük beklentilerle karşılandı. Roma formasıyla 58 maça çıkan ve 8 gol atan Schick, zaman zaman sakatlıklarla mücadele etse de önemli bir tecrübe kazandı.
RB Leipzig’e kiralık olarak transfer olan Schick, burada yeniden çıkış yakaladı. Bundesliga'da 22 maça çıkıp 10 gol atan Schick, Leipzig’in hücum hattında önemli bir rol oynadı.
2020 yılında Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’e transfer olan Patrik Schick, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.
Leverkusen formasıyla çıktığı 90’dan fazla maçta 40’tan fazla gol atan Schick, takımının Bundesliga'da ve Avrupa’da başarılı olmasında büyük rol oynadı.