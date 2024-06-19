Cham imzaya yakın

Trabzonspor'da transferin ardı arkası kesilmiyor. Draguş, Lundstram, Barisic ve Nwakaeme ile anlaşan, bordo-mavili yönetim, Muhammed Cham'ı da bitirmek üzere. Avusturyalı 10 numaranın kulübü Clermont'u ikna eden Trabzonspor, resmi açıklama için son pürüzleri gidermeye çalışıyor.
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmaya kararlı olan Trabzonspor yeni bir transferi daha imza aşamasına getirdi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önceki açıklamasında, "5 transferi bitirdik, üçü de imza aşamasında" müjdesi vermişti. Bu açıklamanın hemen ardından bordo-mavili takım, eski futbolcusu Nwakaeme ile anlaşıldığını duyurmuştu.
Trabzonspor; Draguş, Lundstram ve Barisic ile de ön protokol imzalamıştı.
Başkan Doğan'ın açıkladığı üzere Trabzonspor'da 5. oyuncunun kim olduğuna dair birçok isim gündeme gelirken, bu transferin Muhammed Cham olduğu öğrenildi.
Trabzonspor, uzunca bir süredir görüşme halinde olduğu 23 yaşındaki 10 numara ile her konuda anlaşarak ön protokol imzalamıştı.
Bordo-mavili yöneticilerin, Cham'ın kulübü Clermont'u da ikna ettiği ortaya çıktı.
10 milyon eurodan kapı açan Fransız ekibi ile yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon euro bonservis bedeliyle el sıkışıldığı öğrenildi.
İki kulüp arasında sadece 4 milyon euronun ödeme takvimi konusunda pürüzler kaldığı ve imzaların her an atılabileceği bildirildi. Trabzonspor, son prosedürleri de ortadan kaldırınca 23 yaşındaki Avusturyalı yıldızı açıklayacak.