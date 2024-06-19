Cham imzaya yakın

Trabzonspor'da transferin ardı arkası kesilmiyor. Draguş, Lundstram, Barisic ve Nwakaeme ile anlaşan, bordo-mavili yönetim, Muhammed Cham'ı da bitirmek üzere. Avusturyalı 10 numaranın kulübü Clermont'u ikna eden Trabzonspor, resmi açıklama için son pürüzleri gidermeye çalışıyor.

1 / 8 Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmaya kararlı olan Trabzonspor yeni bir transferi daha imza aşamasına getirdi.

2 / 8 Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önceki açıklamasında, "5 transferi bitirdik, üçü de imza aşamasında" müjdesi vermişti. Bu açıklamanın hemen ardından bordo-mavili takım, eski futbolcusu Nwakaeme ile anlaşıldığını duyurmuştu.

3 / 8 Trabzonspor; Draguş, Lundstram ve Barisic ile de ön protokol imzalamıştı.

4 / 8 Başkan Doğan'ın açıkladığı üzere Trabzonspor'da 5. oyuncunun kim olduğuna dair birçok isim gündeme gelirken, bu transferin Muhammed Cham olduğu öğrenildi.

5 / 8 Trabzonspor, uzunca bir süredir görüşme halinde olduğu 23 yaşındaki 10 numara ile her konuda anlaşarak ön protokol imzalamıştı.

6 / 8 Bordo-mavili yöneticilerin, Cham'ın kulübü Clermont'u da ikna ettiği ortaya çıktı.

7 / 8 10 milyon eurodan kapı açan Fransız ekibi ile yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon euro bonservis bedeliyle el sıkışıldığı öğrenildi.