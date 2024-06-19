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Spor

Cham imzaya yakın

12:11 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Trabzonspor'da transferin ardı arkası kesilmiyor. Draguş, Lundstram, Barisic ve Nwakaeme ile anlaşan, bordo-mavili yönetim, Muhammed Cham'ı da bitirmek üzere. Avusturyalı 10 numaranın kulübü Clermont'u ikna eden Trabzonspor, resmi açıklama için son pürüzleri gidermeye çalışıyor.

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Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmaya kararlı olan Trabzonspor yeni bir transferi daha imza aşamasına getirdi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önceki açıklamasında, "5 transferi bitirdik, üçü de imza aşamasında" müjdesi vermişti. Bu açıklamanın hemen ardından bordo-mavili takım, eski futbolcusu Nwakaeme ile anlaşıldığını duyurmuştu.

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Trabzonspor; Draguş, Lundstram ve Barisic ile de ön protokol imzalamıştı. 

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Başkan Doğan'ın açıkladığı üzere Trabzonspor'da 5. oyuncunun kim olduğuna dair birçok isim gündeme gelirken, bu transferin Muhammed Cham olduğu öğrenildi. 

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Trabzonspor, uzunca bir süredir görüşme halinde olduğu 23 yaşındaki 10 numara ile her konuda anlaşarak ön protokol imzalamıştı. 

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Bordo-mavili yöneticilerin, Cham'ın kulübü Clermont'u da ikna ettiği ortaya çıktı. 

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10 milyon eurodan kapı açan Fransız ekibi ile yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon euro bonservis bedeliyle el sıkışıldığı öğrenildi. 

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İki kulüp arasında sadece 4 milyon euronun ödeme takvimi konusunda pürüzler kaldığı ve imzaların her an atılabileceği bildirildi. Trabzonspor, son prosedürleri de ortadan kaldırınca 23 yaşındaki Avusturyalı yıldızı açıklayacak.

#Trabzonspor
#Muhammed Cham
#Clermont
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