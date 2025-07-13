Chelsea - PSG Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ve PSG kozlarını paylaşacak. MetLife Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Dev maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Chelsea'de Lavia ve Fofana sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Badiashile'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. PSG'de ise kırmızı kart cezası bulunan Pacho ile Lucas Hernandez ve sakatlığı bulunan Mukiele takımını yalnız bırakacak. Chelsea - PSG maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 /12 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile PSG karşılaşacak.

2 /12 ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Maçta Avustralya Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çalacak. Mücadele TRT 1 ve tabii dijital platformundan naklen yayınlanacak.



3 /12 Finalde boy göstermeye hak kazanan Fransa temsilcisi PSG, kulüp tarihindeki ilk Kulüpler Dünya Kupası için mücadele edecek.



4 /12 Yarı finalde, beş kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan İspanyol devi Real Madrid'i 4-0 gibi net bir skorla eleyen Luis Enrique'nin öğrencileri, Fransa Süper Kupası, Fransa Kupası, Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından bu sezonki 5. kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.



5 /12 Öte yandan, geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olan Chelsea, bu turnuvadaki ikinci kupasını kazanmak için mücadele edecek.



6 /12 Enzo Maresca'nın öğrencileri, yarı finalde Brezilya ekibi Fluminense'yi Pedro'nun iki golüyle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.



7 /12 İngiliz temsilcisi, 2021-2022 sezonundaki finalde Brezilya ekibi Palmeiras'ı uzatmalarda kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk kupasına uzanmıştı.



8 /12 PSG grup etabında Atletico Madrid ve Seattle Sounders'ı mağlup ederken Botafogo'ya boyun eğdi. Luis Enrique'nin ekibi son 16'da Inter Miami'yi 4-0, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 ve yarı finalde Real Madrid'i 4-0 yenerek finale kaldı.



9 /12 Chelsea ise grubunda Los Angeles FC'yi ve Esperance Tunis'i mağlup ederken Flamengo'ya mağlup oldu. Maviler, son 16'da Benfica'yı 4-1, çeyrek finalde Palmeiras'ı 2-1 ve yarı finalde Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.



10 /12 Chelsea - PSG maçında eksik var mı? Chelsea'de Lavia ve Fofana sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Badiashile'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.



11 /12 PSG'de ise kırmızı kart cezası bulunan Pacho ile Lucas Hernandez ve sakatlığı bulunan Mukiele takımını yalnız bırakacak.