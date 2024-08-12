Beşiktaş sezonun son transfer bombasını patlatıyor. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Immobile gibi yıldızlarını renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar PSG’nin yıldızı ile anlaştı. Oyuncu kısa süre içinde İstanbul’a gelecek.

1 / 17 Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı 5-0 kazanarak yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’e de 2-0'lık Samsunspor galibiyetiyle başladı.



2 / 17 Siyah-beyazlılarda şimdi gözler transfere çevrildi.



3 / 17 Beşiktaş'ta ilk hedef kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncularla yolları ayırmak.

4 / 17 Siyah-beyazlılar, yabancı sayısında istenilen düzeye gelmesinin ardından kadroya yeni takviyeler yapacak.



5 / 17 Kara Kartal; Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile’yi kadrosuna katmıştı.



6 / 17 Yabancı hamlelerin ardından Can Keleş ve Emirhan Topçu’yu da yerli rotasyonuna dahil eden Siyah-Beyazlılar, tekrar yabancı operasyonuna başladı.



7 / 17 Fanatik'in haberine göre Fransa Ligue 1 devi PSG’den Cher Ndour’u gözüne kestiren Beşiktaş yönetimi, 20 yaşındaki İtalyan futbolcunun transferini bitirdi.



8 / 17 PSG’yle kiralama üzerine el sıkışan Kara Kartal, genç futbolcuyu bu hafta içinde İstanbul’a getirmeyi planlıyor.



9 / 17 Başarılı oyuncunun kontratında zorunlu satın alma opsiyonu yer almayacak.

10 / 17 Kartal, Ndour hamlesiyle birlikte orta saha rotasyonunu güçlendirmiş olacak.

11 / 17 4 milyon Euro’luk bir piyasa değeri bulunan yetenekli futbolcu, geçen sezon Portekiz ekibi Braga’da kiralık olarak forma giymişti.

12 / 17 Başkan Hasan Arat’ın, “3 transfer daha gelecek” diyerek müjdelediği oyunculardan birinin PSG’nin genç yıldızı olduğu öğrenildi.



13 / 17 Bu transferden sonra Kartal, 2 hamle daha yapacak.



14 / 17 Ndour kimdir, kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

27 Temmuz 2004’te dünyaya gelen Cher Ndour futbola Atalanta altyapısında başladı.



15 / 17 Burada kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti ve Benfica’ya transfer oldu.





16 / 17 2023 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olan Ndour, Fransız deviyle kısa bir süre forma giydi.