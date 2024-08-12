Beşiktaş sezonun son transfer bombasını patlatıyor. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Immobile gibi yıldızlarını renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar PSG’nin yıldızı ile anlaştı. Oyuncu kısa süre içinde İstanbul’a gelecek.
Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı 5-0 kazanarak yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’e de 2-0'lık Samsunspor galibiyetiyle başladı.
Siyah-beyazlılarda şimdi gözler transfere çevrildi.
Beşiktaş'ta ilk hedef kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncularla yolları ayırmak.
Siyah-beyazlılar, yabancı sayısında istenilen düzeye gelmesinin ardından kadroya yeni takviyeler yapacak.
Kara Kartal; Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile’yi kadrosuna katmıştı.
Yabancı hamlelerin ardından Can Keleş ve Emirhan Topçu’yu da yerli rotasyonuna dahil eden Siyah-Beyazlılar, tekrar yabancı operasyonuna başladı.
Fanatik'in haberine göre Fransa Ligue 1 devi PSG’den Cher Ndour’u gözüne kestiren Beşiktaş yönetimi, 20 yaşındaki İtalyan futbolcunun transferini bitirdi.
PSG’yle kiralama üzerine el sıkışan Kara Kartal, genç futbolcuyu bu hafta içinde İstanbul’a getirmeyi planlıyor.
Başarılı oyuncunun kontratında zorunlu satın alma opsiyonu yer almayacak.
Kartal, Ndour hamlesiyle birlikte orta saha rotasyonunu güçlendirmiş olacak.
4 milyon Euro’luk bir piyasa değeri bulunan yetenekli futbolcu, geçen sezon Portekiz ekibi Braga’da kiralık olarak forma giymişti.
Başkan Hasan Arat’ın, “3 transfer daha gelecek” diyerek müjdelediği oyunculardan birinin PSG’nin genç yıldızı olduğu öğrenildi.
Bu transferden sonra Kartal, 2 hamle daha yapacak.
Ndour kimdir, kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?
27 Temmuz 2004’te dünyaya gelen Cher Ndour futbola Atalanta altyapısında başladı.
Burada kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti ve Benfica’ya transfer oldu.
2023 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olan Ndour, Fransız deviyle kısa bir süre forma giydi.
2024 Ocak ayında Braga’ya kiralanan genç yetenek burada 15 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.