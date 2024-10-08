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Corinthians’ta şok gelişme: Memphis Depay geldiği gibi gidiyor

Corinthians’ta şok gelişme: Memphis Depay geldiği gibi gidiyor

15:488/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yaz transfer sezonunda Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians’a transfer olan Hollandalı yıldız Memphis Depay hakkında şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar.

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a transfer olan Memphis Depay'ın Brezilya'daki günleri erken sonlanabilir.


Finances of Sport dergisinden gazeteci Paulo Vinicius Coelho'ya göre; Corinthians, Memphis Depay'in sözleşmesini feshedebilir.


Futbolcunun maaşı büyük ölçüde kulübünün ana sponsoru Esports da Sorte'den geldiği ve Brezilya hükümeti tarafından "suç faaliyeti" nedeniyle soruşturulduğu için şirketin çökmek üzere olduğu vurgulandı.


Şu anda faaliyetini sürdürmesini engellenen şirketle yolların ayrılması beklenen Corinthians'ta, Depay'ın sözleşmesinin feshedilmek zorunda kalacağının bilgisi verildi.


Depay'ın performansı Corinthians ile toplam 4 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, takımına 2 asistlik katkı sundu.

#Corinthians
#Memphis Depay
#Brezilya Ligi

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