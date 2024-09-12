Cristian Medina Fenerbahçe için Avrupa devini reddetti

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulübün anlaşma sağladığı Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelmek için Avrupa devini reddetti.
Fenerbahçe, Cristian Medina için Boca Juniors ile anlaşma sağladı.
Oyuncuyu ikna eden sarı lacivertliler, Arjantin kulübüyle de bütün pürüzleri çözdü.
Cristian Medina, Arjantin'de lig bittikren sonra Fenerbahçe'ye transfer olacak.
Genç oyuncu devre arasından itibaren takıma katılacak.
Takvim'in haberine göre; Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelmek için Avrupa devini reddetti.
Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in transferin son gününde Boca'nın kapısını çaldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklif yapılmasına rağmen, Medina'nın sarı lacivertliler gitmek istemesinden dolayı bu transfer görüşmeleri Almanlar için başarısız oldu.
Leverkusen'in 16.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.