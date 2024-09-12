Spor

Cristian Medina Fenerbahçe için Avrupa devini reddetti

Haber Merkezi
10:23 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:30 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulübün anlaşma sağladığı Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelmek için Avrupa devini reddetti.

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Fenerbahçe, Cristian Medina için Boca Juniors ile anlaşma sağladı.

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Oyuncuyu ikna eden sarı lacivertliler, Arjantin kulübüyle de bütün pürüzleri çözdü.

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Cristian Medina, Arjantin'de lig bittikren sonra Fenerbahçe'ye transfer olacak.

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Genç oyuncu devre arasından itibaren takıma katılacak.

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Takvim'in haberine göre; Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelmek için Avrupa devini reddetti.

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Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in transferin son gününde Boca'nın kapısını çaldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklif yapılmasına rağmen, Medina'nın sarı lacivertliler gitmek istemesinden dolayı bu transfer görüşmeleri Almanlar için başarısız oldu.

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Leverkusen'in 16.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#Transfer Haberleri
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