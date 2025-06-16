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Darwin Nunez transferinde sıcak gelişme: 60 Milyon Euro’luk yarış!

Darwin Nunez transferinde sıcak gelişme: 60 Milyon Euro’luk yarış!

15:5016/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Liverpool’un 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Milan ve Napoli’nin radarında. 60 milyon euro bonservis isteyen Liverpool’a Suudi Arabistan’dan da teklif var. Nunez’in ayrılığa sıcak baktığı iddia edildi.

Liverpool forması giyen Darwin Nunez, transfer için özellikle İtalyan ekiplerini peşine taktı.


MİLAN VE NAPOLİ


Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan ve Napoli, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.


60 MİLYON EURO


Liverpool'un bonservisi için 60 milyon euro istediği Nunez'in Suudi Arabistan'dan da talipleri bulunuyor.


Arne Slot döneminde takımda fazla öne çıkamadığını düşünen Darwin Nunez de bu yaz Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.


SEZON PERFORMANSI


Liverpool'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Darwin Nunez, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.


Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Darwin Nunez'in, kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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