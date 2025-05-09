Derbide Gedson'un gözüne lazer tutulmuştu! PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kararlarını duyurdu. PFDK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde penaltı atışı sırasında Gedson'un gözüne lazer tutulması nedeniyle sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK kararları açıklandı.
Yapılan açıklamada Süper Lig'den 10 kulübe çeşitli nedenlerden dolayı para cezası verildiği belirtildi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, Gedson Fernandes'in penaltı kullandığı sırada gözüne lazer tutulmuştu.
PFDK, bu olaydan dolayı Fenerbahçe'ye para cezası verildiğini duyurdu.
Disiplin kurulunun açıklaması şöyle:
"Fenerbahçe A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının rakip takım oyuncusunun gözüne lazer pointer tutması suretiyle gerçekleştirdiği saha olayının önem ve ağırlığı nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1.680.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜN M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."