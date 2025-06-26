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Dirk Kuyt’tan flaş karar: Yeni takımı açıklandı!

Dirk Kuyt’tan flaş karar: Yeni takımı açıklandı!

08:2226/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de 2012-2015 yılları arasında forma giyen Hollandalı efsane futbolcu Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 44 yaşındaki Kuyt, yeni kulübü ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. İşte detaylar.

Bir zamanlar Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerine farklı takımlarda devam ediyor.


Geçtiğimiz sezonu Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Beerschot'ta geçiren Hollandalı teknik adam, önümüzdeki sezonu FC Dordrecht'te geçirecek.


ANLAŞMA 1 YILLIK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirk Kuyt, FC Dordrecht ile bir yıllığına anlaştı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.





TEKNİK DİREKTÖR OLARAK ÇALIŞACAĞI 4. KULÜP



Hollandalı teknik adam daha önce Feyenoord U19, ADO Den Haag ve Beerschot takımlarını çalıştırmıştı.


Genç antrenör, Feyenoord U19 takımıyla 1.54, ADO Den Haag ile 1.12, son olarak Beerschot'la da 1.02 maç başı puan ortalaması yakaladı.


ESKİ BİR TANIDIK



Dirk Kuyt 2012-2015 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti. Fenerbahçe formasıyla 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol 28 asistlik bir performans göstermişti.


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