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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu tutuklandı: Suçu uyuşturucu kaçakçılığı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu tutuklandı: Suçu uyuşturucu kaçakçılığı

16:4827/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
AA
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Belçika ekibi Lokeren-Temse'de forma giyen Radja Nainggolan'ın uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandığı belirtildi.

Belçikalı yıldız futbolcu Radja Nainggolan tutuklandı.

De Telegraaf gazetesindeki haberde, Nainggolan'ın Güney Amerika'dan Avrupa'ya Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığı belirtildi.

Haberde, devam eden soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı da aktarıldı.

İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, sezon başında üçüncü lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer olmuştu.

#Güney Amerika
#Radja Nainggolan
#Lokeren-Temse

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