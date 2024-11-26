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Dünyanın en değerli ligleri belli oldu: Süper Lig 1.15 milyar euro ile sıralamada!

Dünyanın en değerli ligleri belli oldu: Süper Lig 1.15 milyar euro ile sıralamada!

14:2126/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Dünyanın en değerli ligleri belli oldu. Süper Lig listede 1.15 milyar euro ile sıra aldı. İngiltere Premier Lig rakiplerine açık ara fark attı. Premier Lig’i sıralamada İspanya, İtalya ve Almanya takip etti. Peki, dünyanın en değerli ligi hangisi? İşte detaylar.

Futbolcuların piyasa değerlerinin toplanarak yapıldığı dünyanın en pahalı ligleri belli oldu.


Transfermarkt verilerine göre; İngiltere Premier Lig rakiplerine açık ara fark attı. Premier Lig’i sıralamada İspanya, İtalya ve Almanya takip etti. 

Süper Lig 1.15 milyar Euro piyasa değeriyle listede ilk 10 sırada yer aldı.

İşte dünyanın en değerli ligleri…

10- Jupıler Pro League ( Belçika) 921 milyon Euro



9- Süper Lig (Türkiye) 1.15 milyar Euro



8-Eredivisie (Hollanda) 1.32 milyar Euro



7-Championship (İngiltere) 1.56 milyar Euro



6- Liga Portugal (Portekiz) 1.62 milyar Euro



5-Ligue 1 (Fransa) 3.58 milyar Euro





4-Bundesliga (Almanya) 4.49 milyar Euro





3-Serie A (İtalya) 4.95 milyar Euro





2-LaLiga (İspanya) 5.48 milyar Euro





1- Premier League ( İngiltere) 11.75 milyar Euro





#Süper Lig
#Premier Lig
#Bundesliga
#La Liga

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