Dünyanın en yetenekli milli takımları açıklandı! Türkiye...

Hazırlanan listenin kadro derinliği, ilk 11'de başlayan oyuncu sayısı ve dünya çapındaki yetenek başlıkları altında derlendiği belirtildi. Ek olarak her ülkenin Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan oyuncularının kaç dakika aldığı, kadrolardaki oyuncuların Şampiyonlar Ligi'ndeki süreleri ve kadro değerlerinin dikkate alındığı aktarıldı.