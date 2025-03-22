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Dünyanın en yetenekli milli takımları açıklandı! Türkiye...

Dünyanın en yetenekli milli takımları açıklandı! Türkiye...

12:5522/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
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2026 Dünya Kupası elemelerine katılan takımlarla ilgili yetenek sıralaması yapıldı. Kadro değeri dahil birçok kriter göz önünde bulundurularak hazırlanan listede A Milli Futbol Takımı'nın yeri dikkat çekti. İşte o liste...

2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklığında düzenlenecek. Avrupa Elemeleri dün oynanan maçlarla başlarken diğer kıtalarda eleme maçları devam ediyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre ESPN, 2026 Dünya Kupası öncesinde dünya genelinde elemelerde yer alan takımların kadrolarının yeteneklerine göre sıralamasını paylaştı.

Hazırlanan listenin kadro derinliği, ilk 11'de başlayan oyuncu sayısı ve dünya çapındaki yetenek başlıkları altında derlendiği belirtildi. Ek olarak her ülkenin Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan oyuncularının kaç dakika aldığı, kadrolardaki oyuncuların Şampiyonlar Ligi'ndeki süreleri ve kadro değerlerinin dikkate alındığı aktarıldı.

İşte ESPN'nin hazırladığı listeye göre 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yer alan takımların kadrolarının yetenek sıralaması:


50. Arnavutluk

49. Burkina Faso

48. Galler

47. Kongo

46. Bosna Hersek

45. Mısır

44. Meksika

43. Güney Kore

42. İrlanda Cumhuriyeti

41. Gürcistan

40. Mali

39. Kanada

38. Macaristan

37. Kamerun

36. Slovenya

35. Slovakya

34. Cezayir

33. İskoçya

32. Gana

31. Çekya

30. Yunanistan

29. Senegal

28. Ekvador

27. Kolombiya

26. Polonya

25. Fildişi Sahili

24. TÜRKİYE

23. Sırbistan

22. Avusturya

21. Japonya

20. ABD

19. Nijerya

18. Uruguay

17. Ukrayna

16. Fas

15. Hırvatistan

14. İsveç

13. Norveç

12. İsviçre

11. Danimarka

10. Belçika

9. Arjantin

8. Portekiz

7. İtalya

6. Hollanda

5. Brezilya

4. Almanya

3. İngiltere

2. İspanya

1. Fransa

#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#Fransa

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