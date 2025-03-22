Dünyanın en yetenekli milli takımları açıklandı! Türkiye...

2026 Dünya Kupası elemelerine katılan takımlarla ilgili yetenek sıralaması yapıldı. Kadro değeri dahil birçok kriter göz önünde bulundurularak hazırlanan listede A Milli Futbol Takımı'nın yeri dikkat çekti. İşte o liste...
2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklığında düzenlenecek. Avrupa Elemeleri dün oynanan maçlarla başlarken diğer kıtalarda eleme maçları devam ediyor.
NTV Spor'da yer alan habere göre ESPN, 2026 Dünya Kupası öncesinde dünya genelinde elemelerde yer alan takımların kadrolarının yeteneklerine göre sıralamasını paylaştı.
Hazırlanan listenin kadro derinliği, ilk 11'de başlayan oyuncu sayısı ve dünya çapındaki yetenek başlıkları altında derlendiği belirtildi. Ek olarak her ülkenin Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan oyuncularının kaç dakika aldığı, kadrolardaki oyuncuların Şampiyonlar Ligi'ndeki süreleri ve kadro değerlerinin dikkate alındığı aktarıldı.
İşte ESPN'nin hazırladığı listeye göre 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yer alan takımların kadrolarının yetenek sıralaması:
50. Arnavutluk
49. Burkina Faso
48. Galler
47. Kongo
46. Bosna Hersek
45. Mısır
44. Meksika
43. Güney Kore
42. İrlanda Cumhuriyeti
41. Gürcistan
40. Mali
39. Kanada
38. Macaristan
37. Kamerun
36. Slovenya
35. Slovakya
34. Cezayir
33. İskoçya
32. Gana
31. Çekya
30. Yunanistan
29. Senegal
28. Ekvador
27. Kolombiya
26. Polonya
25. Fildişi Sahili
24. TÜRKİYE
23. Sırbistan
22. Avusturya
21. Japonya
20. ABD
19. Nijerya
18. Uruguay
17. Ukrayna
16. Fas
15. Hırvatistan
14. İsveç
13. Norveç
12. İsviçre
11. Danimarka
10. Belçika
9. Arjantin
8. Portekiz
7. İtalya
6. Hollanda
5. Brezilya
4. Almanya
3. İngiltere
2. İspanya
1. Fransa