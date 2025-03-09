Dursun Özbek kampa almamıştı: Ayhan Akman'dan açıklama geldi

"Böyle deli saçması böyle akıl tutulması... Beni her yerde çok iyi bilirler, Galatasaray'ın tüm adetlerini bilenler, olarak, benim köstebeklik yapmayacağımı herkes bilir. Oda TV'nin saçmalıkları. Beni kimseyle ve kendileriyle karıştırmayın."