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Dursun Özbek kampa almamıştı: Ayhan Akman'dan açıklama geldi

Dursun Özbek kampa almamıştı: Ayhan Akman'dan açıklama geldi

11:039/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
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Alanyaspor maçı için Antalya'ya giden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in Ayhan Akman'ı kampa almaması dikkati çekmişti. Sarı-kırmızılı takımda bir süredir aranan 'köstebek' olduğu öne sürülen Akman'dan iddialara cevap geldi.

Ayhan Akman'nın hakkındaki iddialarla ilgili Sportcell'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Böyle deli saçması böyle akıl tutulması... Beni her yerde çok iyi bilirler, Galatasaray'ın tüm adetlerini bilenler, olarak, benim köstebeklik yapmayacağımı herkes bilir. Oda TV'nin saçmalıkları. Beni kimseyle ve kendileriyle karıştırmayın."

"Kampa gitmemeyle ilgili; böyle bir tasarruf oldu başkan ve yönetimimizin. Sadece futbola bakanlarımız, teknik heyet ve futbolcularımız... İnşallah biz pazar günü takımımızı izliyoruz. Hiçbir sorun yok."

"Tabiri caizse savaş içindeyiz. Rakibimizle bildiklerimizi biliyoruz. Tüm takım, camia, futbolcusu, hocası, çalışanları olarak Galatasaray'ın başarısına odaklandık. Yapılan iftiralar elbette ki olacak. Şampiyonluğa odaklanmış durumdayız."

"Son derece kendimize güvenir şekilde geliyoruz. Birkaç maç sallanmış olabiliriz, Avrupa'da başarısız olabiliriz belki ama biz 25. şampiyonluğa odaklıyız. Fenerbahçe'yi kupada yine orada yenmek istiyoruz."

#Galatasaray
#Ayhan Akman
#Dursun Özbek

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