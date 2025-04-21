Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Efsane isimden veda: Şampiyon yıldız gidiyor!

Efsane isimden veda: Şampiyon yıldız gidiyor!

16:1021/04/2025, الإثنين
G: 21/04/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bundesliga’nın devi Bayer Leverkusen, şampiyonluk kahramanını uğurlamaya hazırlanıyor. Xabi Alonso’nun ekibinin kilit ismi, 10 yıllık maceranın ardından yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'de geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun en önemli isimlerinden Jonathan Tah takıma veda ediyor.

Bundesliga'da dün oynanan ve 1-1'lik eşitlikle tamamlanan St. Pauli maçının ardından konuşan Tah, "Ligde kalan 4 maç, Leverkusen formasıyla son maçların mı?" sorusuna, "Evet, kesinlikle." yanıtını verdi.


Yeni takımıyla içinse deneyimli stoper, "Açıkçası ne zaman netleşeceğiyle bir zaman dilimi yok. Ama kulüp bunu biliyor." açıklamasında bulundu.


Tah'la ilgilenen takımlar arasında Barcelona da yer alırken Katalan devinin teknik direktörü Hansi Flick, Alman stoperle milli takımda birlikte çalışmıştı.


2015'TEN BERİ TAKIMDA



Futbol kariyerine Altona 93'ün altyapısında başlayan ve sonrasında sırasıyla Hamburg ve Düsseldorf formalarını giyen Jonathan Tah, 2015'te Bayer Leverkusen'e imza attı.


Bayer Leverkusen'de 398 maça çıkan Tah, 17 gol ve 13 asist kaydetti. Tah, Leverkusen'de Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.


#Jonathan Tah
#Bayer Leverkusen
#Xabi Alonso
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?