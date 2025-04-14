Emekli olması gündemdeydi: Müller’in yeni adresi herkesi şoke etti!

25 yıllık Bayern Münih kariyerinin sonuna gelen Thomas Müller’in yeni adresi belli oldu. Peki Müller hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.
Müller, bu ayın başlarında, Bayern Münih ile olan sözleşmesini uzatmayacağını duyurdu, çünkü sözleşmesi bu yaz sona eriyor.
Bu nedenle, Der Rekordmeister efsanesinin geleceğinin ne olacağı konusunda birçok soru gündeme geldi ve potansiyel bir emeklilik ihtimali de var.
Emeklilik Müller için olasılık olmaya devam ediyor ve hemen bir liderlik rolü üstlenebileceği öne sürüldü.
Ancak Hoeness, Alman uluslararası oyuncunun şu anda Bayern Münih'te böyle bir rol üstlenmeyeceğini ve özellikle Manchester United'a transfer olma ihtimalinin üzerinde durdu.
Gazeteci Julien Wolff'a konuşan Hoeness şunları söyledi: "Üç ay NBA'de, üç ay NFL'de çalışacak, sonra İngiltere'ye gidecek.
Örneğin Manchester United'a. Belli bir deneyim seviyesiyle geri dönecek ve sonra bizimle FC Bayern'de gelecekte hangi rolü üstlenebileceğini konuşacağız."
Tüm haberlere rağmen Muller geleceği konusunda henüz kararını vermiş değil ve bu yaz Major League Soccer ve Suudi Arabistan Pro Lig'e transfer olma ihtimali de konuşuluyor.