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En-Nesyri için gelen 35 milyon Euro'luk teklif bu yüzden reddedilmiş

En-Nesyri için gelen 35 milyon Euro'luk teklif bu yüzden reddedilmiş

09:5830/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Faslı forvet Youssef En-Nesyri için kulübe gelen 35 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti. Sarı-lacivertlilerin bu teklifi neden kabul etmediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Talisca'yı renklerine bağlamak için mesai harcarken, Suudi temsilcisi ise sarı-lacivertlilerden Youssef En-Nesyri'yi istiyor.

Al-Nassr'ın En-Nesyri için teklifini 35 milyon Euro'ya kadar yükselttiği ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı da geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Suudi yetkililerinin Faslı forvetin transferini bitirmek için İstanbul'a gelmeye hazırlandığına dair haberler basında yer alırken, Fenerbahçe'nin rekor teklifi neden reddettiği de belli oldu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Sevilla'nın En-Nesyri'nin bir sonraki transferinden yüzde 10 payı bulunuyor.

Haberde Fenerbahçe'nin 35 milyon Euro'luk teklifi bu yüzden reddettiği, rakamın 40 milyon Euro'yu bulması durumunda transfere onay çıkacağı bildirildi.

Bu sezon 24 maça çıkıp bin 165 dakika süre alan Youssef En-Nesyri 9 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.

#Fenerbahçe
#Youssef En Neysri
#Transfer

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