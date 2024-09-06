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Spor

Erzurumspor’a Süper Lig’den sürpriz transfer

11:37 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Süper Lig’den sürpriz bir transfere imza attı. Transfer kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, Erzurumspor kimi transfer etti? İşte detaylar.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Azubuike'yi transfer ettiğini açıkladı.


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Mavi-beyazlı kulüp, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Azubuike'yi kadrosuna kattığını duyurdu.


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Açıklamada, "Azubuike ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladık, camiamıza hayırlı olsun. Erzurumspor'umuza hoş geldin Azubuike." ifadelerine yer verildi.


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Sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan mavi-beyazlı ekip, oyuncunun transferi için tanıtım filmi hazırladı.

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Oyuncu, tanıtım filminde Palandöken Kayak Merkezi ile kentin tarihi mekanlarını ziyaret ediyor.


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Azubuike, filmde "Merhaba ben Azubuike, Anadolu'nun zirvesindeyim.

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 Burası Erzurum ve bu harika şehir Türkiye'nin en tarihi, en güzel şehirlerinden birisi.



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Türkiye'nin ve dünyanın birçok kulübü bu şehirde antrenman yaparak maçlarına hazırlanıyor.

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Erzurumspor taraftarı dünyanın her yerinde agresif. 

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Tutkulu bir taraftarımız var, saygı gösteren, şehrine ve takımına bağlı ve ben istediğim yerdeyim.

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Bu şehrin duygusunu, size sahada 25 numara ile yansıtacağım. 

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Haydi Erzurumspor, yeniden zafere." ifadelerini kullandı.

#Erzurumspor FK
#Trendyol 1. Lig
#Okechukwu Azubuike
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