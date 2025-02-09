Ahmet Çakar: “Böyle bir ligi izlediğim için utanç duyuyorum! Şu pozisyona penaltı verildi ya söylenecek hiçbir şey yok! Rezil bir penaltı, hırsızlık penaltısı resmen. Mertens sportif hırsızlık yaptı. Hakem ver VAR hakemi…"