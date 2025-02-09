Trendyol Süper Lig 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçına hakem Oğuzhan Çakır'ın verdiği penaltı kararı damga vurdu. Eski hakemler ve ünlü yorumcular tartışmalı penaltı pozisyonu için çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 12. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu tartışma konusu oldu.
Semih Güler'in, Dries Mertens'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.
Adana Demirsporlu futbolcular pozisyonda verilen karara yoğun itiraz etti.
Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemiyle iletişime geçtikten sonra pozisyonun penaltı olduğunu belirterek kullanılmasını istedi.
ESKİ HAKEMLER GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Galatasaray lehine verilen penaltı kararı yanlış. Bu bir temaslı aldatma. Mertens sarı kart görmeliydi!"
Ahmet Çakar: “Böyle bir ligi izlediğim için utanç duyuyorum! Şu pozisyona penaltı verildi ya söylenecek hiçbir şey yok! Rezil bir penaltı, hırsızlık penaltısı resmen. Mertens sportif hırsızlık yaptı. Hakem ver VAR hakemi…"
Serdar Ali Çelikler: "Devletin Türk futboluna el koyması lazım! Bugün TFF'nin resmi ömrü bitti. Bence MHK'nın da resmi ömrü bitti. Bu hakemin de resmi ömrünün bitmiş olması lazım."