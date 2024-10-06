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Eski hakemler Mertens'in Augusto'ya attığı dirseği değerlendirdi, kırmızı kart çıkmalı mıydı?

Eski hakemler Mertens'in Augusto'ya attığı dirseği değerlendirdi, kırmızı kart çıkmalı mıydı?

19:456/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray-Alanyaspor maçına yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Mertens'in rakibine yaptığı hareket sosyal medyada tartışma konusu oldu. Eski hakemler, Mertens'in Augusto'ya yaptığı dirsek hareketi değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar Yunus Akgün'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maça Mertens-Augusto arasında yaşanan pozisyon damga vurdu.

Deniz Ateş Bitnel: "Mertens - Augusto mücadelesinde , Mertens rakibini görüyor ve dirseğini silah olarak kullanıyor. Pozisyon kırmızı kart olmalıydı..!"

Fırat Aydınus: “Mertens’in dirseğinin cezası net kırmızı kart.”


#Galatasaray
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig

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